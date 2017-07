Navarro-Valls: padre Benedettini (già vice-direttore Sala stampa vaticana), “ha inventato il ruolo del portavoce”

“È stato Joaquin che mi ha scelto, ha presentato il mio nome in Segreteria di stato e al Santo Padre, e penso sia stato uno dei pochi errori che ha fatto nella sua vita”. Così padre Ciro Benedettini, già vice-direttore della Sala Stampa della Santa Sede, durante i funerali che si sono svolti a Roma nella basilica di Sant’Eugenio, ha ricordato Joaquín Navarro-Valls, con cui ha collaborato per dieci anni e 8 mesi, ha precisato, quando Navarro-Valls era direttore della Sala stampa della Santa Sede. “La situazione in Sala stampa era un po’ delicata – ha raccontato il religioso passionista -: ero un ecclesiastico che dipendeva da un laico. Qualcuno, che oggi è un altissimo prelato, mi disse che avrei dovuto soffrire tanto, ma io questa sofferenza non l’ho sperimentata: Navarro è stato sempre un gentiluomo, un uomo di fede, sapeva rispettare i sacerdoti”. “Pur nella frenesia della Sala stampa – ha proseguito Benedettini – potevo notare il suo spirito di preghiera e il suo essere cristiano fino in fondo. Ha riformato, rinnovato, ringiovanito, professionalizzato la Sala stampa vaticana”, senza contare il suo “legame profondo” con Giovanni Paolo II: “Più volte – ha riferito il religioso – il Santo Padre ci diceva: ‘Chiedete a Navarro, fidatevi di lui’. Certamente si sono già visti in Paradiso”. “Tutti dicevano che non aveva un carattere semplice”, ha affermato Benedettini a proposito del Navarro privato, e lui rispondeva: “Un uomo di carattere non può che avere un cattivo carattere”. “Eppure, c’erano qualità che lo rendevano accettabile”, la testimonianza: “La prima qualità è che riusciva, tra i suoi collaboratori, a tenere alto il clima, l’entusiasmo, in modo che tutti si sentivano parte di una missione più grande di loro. E questa è una grande qualità per un capo. Si presentava come un decisionista, invece era uno che sapeva collaborare, che chiedeva aiuto, sapeva chiedere pareri, anche se poi decideva da solo”. “Il suo personalismo – ha spiegato Benedettini – era anche un modo di dare prestigio alla figura del portavoce, che ha creato lui, e, attraverso di essa, alla Santa Sede e al Santo Padre”. “Si fidava dell’opinione pubblica, non aveva paura”, ha concluso il religioso: “Diceva che voleva servirla nella verità, con competenza, con professionalità”.