Navarro-Valls: padre Lombardi, “segnò il passaggio a un’informazione laico-professionale”

“È impossibile pensare a Giovanni Paolo II sotto la sua dimensione pubblica senza incontrare la figura di Navarro-Valls. Il Papa apprezzava la sua intelligenza e, penso, il suo consiglio. Non era uno ‘strumento’ intelligente, era un collaboratore preziosissimo che trovava sempre le formule giuste”. Così padre Federico Lombardi, successore di Navarro-Valls come responsabile della Sala stampa vaticana, lo ricorda in un’intervista al settimanale diocesano vicentino “La Voce dei Berici”. “Per il passaggio di consegne – racconta Lombardi – ci incontrammo più volte. Mi diede dei consigli e mi spiegò come funzionava la Sala stampa. Fu lui a rinnovarla completamente e io in dieci anni non l’ho ritoccata, andava benissimo così”. Per il gesuita, “Valls era un grande professionista, con una notevole capacità di cogliere l’essenza dell’evento, della notizia e di comunicarla”. “Era esemplare come la dava ai giornalisti, aiutava i colleghi ad essere più efficaci”, aggiunge Lombardi, sottolineando che “parlava molte lingue, in ogni situazione era a suo agio, sempre preparato”. “Ai tempi di Giovanni Paolo II – ricorda – il pontificato si proiettava molto all’esterno, il Pontefice era una presenza internazionale con i suoi viaggi, le relazioni mondiali. Navarro è stato all’altezza di questo sviluppo, ha gestito perfettamente tutta la dimensione della comunicazione connessa”. “In quegli anni – aggiunge – c’è stato inoltre lo sviluppo delle agenzie di stampa. Navarro ha saputo essere un interlocutore attivo, in una forma evidentemente non clericale. Era spigliato, disinvolto, brillante. Fu il primo laico, anche se consacrato, che segnò il passaggio da un’informazione più ecclesiastico-clericale a laico-professionale”.