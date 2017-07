Navarro-Valls: mons. Fazio (Opus Dei), “sapeva voler bene e si faceva voler bene”

“Sapeva voler bene e si faceva voler bene”. È uno dei tratti della personalità di Joaquín Navarro-Valls, ricordati da monsignor Mariano Fazio, vicario generale dell’Opus Dei, nell’omelia dei funerali celebrati oggi a Roma, nella basilica di S. Eugenio. “Fece della sua vita un dono sincero di sé”, ha assicurato il prelato, all’insegna “di una delle categorie centrali dell’antropologia cristiana, che ritroviamo nella Gaudium et Spes. Ha vissuto con lealtà e profondità, con vero distacco interiore da se stesso, con vero desiderio di servire gli altri. Era una persona riconoscente, nella sua riservatezza. Era grato alla sua famiglia, voleva un bene dell’anima a coloro che erano suoi fratelli nell’Opus Dei, per cui era pronto a dare la vita: li trattava con immediatezza, con senso dello humour, con una certa ironia anglosassone”. “Fu un figlio fedele della Chiesa, del Papa e del ‘padre’, come chiamiamo noi il nostro prelato”, ha concluso Fazio: “Una vita così piena di valori si basava sull’intimità con Gesù. Negli ultimi giorni, l’Eucaristia era la sua vera forza, più che i suoi abbondanti talenti naturali”.