Navarro-Valls: mons. Fazio (Opus Dei), “lealtà, professionalità e dono sincero di sé”

“Un uomo di fede, che per tutta la vita ha cercato di essere coerente con ciò in cui credeva”. Cosi monsignor Mariano Fazio, vicario generale dell’Opus Dei, ha definito Joaquín Navarro-Valls, nell’omelia dei funerali celebrati oggi nella basilica di S. Eugenio, gremita di persone, tra parenti, amici, colleghi e membri dell’Opus Dei. “Lealtà, professionalità e dono sincero di sé”: queste le tre qualità dell’ex portavoce vaticano, per 22 anni a fianco di Giovanni Paolo II, messe in risalto dal prelato. “Joaquín era anzitutto un uomo leale”, ha detto Fazio: “Leale a Dio, che aveva imparato da piccolo in una famiglia cristiana; leale alla sua vocazione di santificazione nel mondo; leale quando Giovanni Paolo II lo chiamò a cariche di responsabilità a servizio della Santa Sede: mise la sua vita a servizio di questa missione”. “Joaquín aveva ricevuto molti talenti e seppe farli fruttare tutti”, ha detto Fazio, facendo notare che “la sua lealtà si dimostrò nella sua professionalità, prima nell’Ufficio stampa dell’Opus Dei, poi nei media internazionali, da presidente dell’Associazione stampa estera e come direttore della sala stampa vaticana”. “Aveva senso di iniziativa, apertura per capire le nuove sfide a cui si andava incontro nel mondo della comunicazione”, ha proseguito: “I frutti del suo lavoro sono evidenti, come hanno riconosciuto i media internazionali nelle ultime ore”