Minori: Meter, per tutta l’estate ad Avola l’oratorio “Amami”

Proseguiranno per tutta l’estate, ad Avola, e si protrarranno anche in inverno le attività dell’oratorio “Amami” di Meter onlus che hanno preso il via ad inizio luglio. Si tratta di “un’esperienza da 15 anni nel campo delle periferie” che – si legge in una nota – “offre a centinaia di bambini una comunità sicura e un ambiente di crescita unico e privilegiato”. L’iniziativa nasce dal carisma dell’associazione di don Fortunato Di Noto e dallo spirito dell’oratorio della parrocchia Madonna del Carmine di Avola, “diventando lo strumento e il metodo – prosegue la nota – per la formazione di bambini e ragazzi del quartiere della parrocchia al valore della vita, alla cultura dell’infanzia e dell’adolescenza”. L’oratorio “opera attraverso attività laboratoriali col fine di dare risposte concrete ai bisogni dei minori e delle loro famiglie, allo scopo di promuovere e tutelare i loro diritti e migliorare la qualità della loro vita attraverso prevenzione e superamento delle condizioni di disagio che sfociano in microcriminalità giovanile e in dispersione scolastica che pregiudicano una sana ed equilibrata crescita del minore”. Per questo, l’oratorio “rappresenta uno spazio di incontro e di accoglienza, sia fisico che relazionale, per minori di età compresa tra 5 e 14 anni con disagio socio-culturale, problematiche ad alto impatto sociale con specifiche difficoltà d’apprendimento e con disturbi del comportamento”. Tra questi anche minori maltrattati, abusati, trascurati.