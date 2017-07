Lavoro: Roma, lunedì 10 si presenta il progetto “Lab.ora – Mille giovani. Servitori del bene comune”

Verrà presentato lunedì 10 luglio, alle 11.30 presso l’Hotel Columbus di Roma, il progetto “Lab.ora – Mille giovani. Servitori del bene comune. Dall’umanesimo cristiano una nuova laicità di servizio”, promosso dall’Associazione “Laudato si’”. Il progetto – si legge in una nota – “attraverso l’incontro con eminenti testimoni nel panorama socio-culturale del Paese, intende preparare e promuovere, nel tempo della crisi, una nuova generazione di leader ‘costruttori d’Italia’. Giovani ‘servitori del bene comune”, pronti culturalmente e interiormente disposti a ‘immergersi nell’ampio dialogo sociale e politico’, capaci di ‘vivere i problemi come sfide e non come ostacoli’ (Papa Francesco)”. Alla presentazione interverranno Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo e della Fondazione Vaticana “Centro internazionale Famiglia di Nazareth”, Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, Francesco Bonini, rettore dell’Università Lumsa, don Aldo Buonaiuto, animatore spirituale della Comunità Papa Giovanni XXIII, e Raffaele Bonanni, professore presso l’Universitas Mercatorum e Pegaso. L’incontro sarà moderato da Alessandro Banfi, direttore della trasmissione televisiva Matrix di Mediaset. “In collaborazione con le Conferenze episcopali di Campania, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Sicilia, sono già state realizzate due esperienze residenziali a Vico Equense (dal 30 novembre al 4 dicembre 2016) e a Sestri Levante (dal 17 al 21 maggio 2017); dal 19 al 23 luglio – conclude la nota – è in programma il ‘Lab.ora’ in Sicilia, a Caltagirone”.