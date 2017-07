G20 Amburgo: Wcc e Aacc, priorità siano “pace, risposta ai cambiamenti climatici, buona governance”. Stasera preghiera nelle chiese tedesche

“Con 1.4 milioni di bambini a rischio di morte per fame, il G20, con il resto del mondo, deve aumentare gli sforzi a livello locale, regionale, nazionale e globale per salvare vite e famiglie in Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen”: lo scrive il Consiglio mondiale delle Chiese (Wcc) insieme alla Conferenza delle Chiese africane (Aacc). La richiesta alle nazioni del G20 è anche che usino “le loro consistenti risorse per rispondere ai disperati bisogni delle comunità” in uno spirito di “solidarietà globale” e di “passi decisivi”. Solo un terzo del contributo economico per affrontare la carestia è arrivata nei Paesi africani colpiti (1.7 miliardi di dollari sui necessari 4.9). Rispetto ai conflitti in corso nel Corno d’Africa e nella regione orientale le Chiese chiedono “ai leader del G20 che facciano pressioni diplomatiche concordate sulle parti responsabili dei conflitti”, “per ripristinare la pace e la stabilità così che le persone possano ricevere assistenza, riavere i servizi di base e sia loro permesso di ricostruire le loro vite e vivere in pace”. “Le priorità dell’agenda del G20” dovrebbero infatti essere “la pace, la soluzione dei conflitti, la risposta ai cambiamenti climatici e la promozione della buona governance”. Dalle Chiese un appello anche alla preghiera: questa sera alle 18, le comunità ecclesiali in Germania e nel mondo pregheranno per la giustizia e la pace.