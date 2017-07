G20 Amburgo: Unicef, “oltre 25 milioni di bambini non frequentano la scuola in zone di conflitto”. Da Muzoon Almellehan l’invito a “investire nel futuro dei piccoli”

“Oltre 25 milioni di bambini fra 6 e 15 anni, o il 22% dei bambini in quella fascia di età, non stanno frequentando la scuola in zone di conflitto in 22 Paesi” e “nel mondo, circa 50 milioni di bambini sono sperduti, sradicati – di cui 28 milioni allontanati dalle loro case a causa di conflitti di cui non sono responsabili – e in milioni ancora stanno migrando nella speranza di trovare una vita migliore e più sicura”. È quanto denuncia oggi l’Unicef, in occasione del G20 di Amburgo. “Dei 932 milioni di dollari necessari quest’anno per i suoi programmi per l’istruzione nei Paesi in emergenza – si legge in una nota – l’Unicef ha ricevuto finora un totale di meno di 115 milioni di dollari di contributi volontari. I fondi sono necessari per fornire ai 9,2 milioni di bambini colpiti da crisi umanitarie accesso a istruzione di base sia formale sia informale”. “Senza l’istruzione, i bambini crescono privati di conoscenze e abilità di cui hanno bisogno per contribuire alla pace e allo sviluppo del loro Paese e delle loro economie, aggravando una situazione già disperata per milioni di bambini”, ha dichiarato Muzoon Almellehan, rifugiata siriana, la Goodwill Ambassador dell’Unicef più giovane e di nomina più recente, parlando ad Amburgo, dove rappresenta l’Unicef al G20. “Per i milioni di bambini che crescono in zone di guerra, le minacce sono ancora più spaventose: non andare a scuola rende i bambini vulnerabili a matrimoni precoci, lavoro minorile e reclutamento da parte delle forze armate”. La mancanza di fondi per i programmi per l’istruzione dell’Unicef in alcuni dei punti più caldi del mondo è pari al 36% in Iraq, 64% in Siria, 74% in Yemen e 78% nella Repubblica Centrafricana. “Invito i leader mondiali a investire nel futuro dei bambini che vivono in emergenza e, facendo ciò, investire nel futuro del nostro mondo”, ha concluso Almellehan.