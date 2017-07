G20 Amburgo: Oxfam, appello ai leader affinché intervengano su cambiamento climatico e lotta alla fame

“Ci auguriamo che i leader G20 vadano oltre la mera riaffermazione di posizioni di principio rispetto a quello che è un tema centrale della nostra epoca. Serve una vera road map, proseguendo il lavoro iniziato col G7 a presidenza italiana, attraverso l’adozione della Bari Policy Agenda on Growth and inequalities”. È quanto afferma Elisa Bacciotti, direttrice delle campagne di Oxfam Italia, in occasione del G20 di Amburgo. Oxfam lancia un appello urgente ai leader G20 affinché – si legge in una nota – “rompano gli indugi, definendo un piano d’azione efficace in grado di affrontare finalmente gli effetti della crescente diseguaglianza globale”. In particolare, viene sottolineato che è “fondamentale il rispetto degli impegni assunti” sul clima, visto che “da soli i Paesi G20 sono responsabili dell’80% delle emissioni di gas serra”. “Il cambiamento climatico è reale e sta accadendo ora”, commenta Bacciotti. “Il G20 dovrebbe seguire l’esempio di alcuni tra i Paesi più poveri del mondo, che si sono impegnati ad arrivare al 100% di produzione di energia pulita e rinnovabile entro il 2050”. Inoltre, Oxfam chiede ai leader G20 di “affrontare alcune delle sfide chiave collegate allo sviluppo, a partire dalle terribili crisi alimentari che minacciano di colpire oltre 30 milioni di persone in Sud Sudan, Yemen, Nigeria e Somalia”. Per Oxfam, sono “crisi a cui i Paesi del G20 devono rispondere, finanziando l’appello delle Nazioni Unite per la risposta all’emergenza e mettendo in gioco tutto il proprio peso politico nella ricerca di soluzioni immediate per porre fine alla violenza e ai conflitti in corso”.