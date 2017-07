Diocesi: Pinerolo, mons. Olivero nuovo vescovo. Mons. Debernardi (amministratore apostolico), “è un prete entusiasta della sua missione”

“Sono contento di questa scelta, perché don Derio è un prete entusiasta della sua missione, con il cuore giovane e in piena sintonia con i giovani; con una prolungata esperienza pastorale in parrocchia, profondamente convinto che l’ecumenismo sia la strada che tutte le Chiese devono percorrere per essere fedeli alla volontà del Signore”. Così monsignor Peri Giorgio Debernardi, fino ad oggi vescovo di Pinerolo, ha commentato la nomina di monsignor Derio Olivero, del clero della diocesi di Fossano, come suo successore alla guida della comunità ecclesiale pinerolese. È stato lo stesso mons. Debernardi a dare l’annuncio della nomina al personale della Curia e alle autorità cittadine presenti per l’occasione in Vescovado. Fino all’ingresso in diocesi del nuovo vescovo, mons. Debernardi rimarrà a Pinerolo come amministratore apostolico.