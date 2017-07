Diocesi: mons. Olivero (vescovo eletto Pinerolo), “diventando prete avevo promesso che sarei stato obbediente. L’ho fatto finora e lo faccio oggi”

“Trent’anni fa quando sono diventato prete, sapendo che non sono proprio nelle righe, avevo promesso una cosa: che sarei stato obbediente. E l’ho fatto finora e lo faccio oggi. E dunque: si parte. Ma mi spiace tanto lasciare Fossano”. Queste le parole di mons. Derio Olivero, nominato oggi da Papa Francesco vescovo di Pinerolo. Secondo quanto riportato dal settimanale diocesano fossanese “La Fedeltà”, questa mattina nel corso dell’incontro durante il quale il vescovo di Fossano, mons. Pier Delbosco, ha dato l’annuncio della nomina, “don Derio prendendo la parola non ha nascosto la difficoltà e la fatica di questi giorni”. “Per ora fatico – ha rivelato il vescovo eletto – perché non era nei miei sogni. Sono stati giorni difficili”. “L’annuncio – ha raccontato – mi è stato dato il giorno dopo il cinquantesimo anniversario della morte di don Milani”. Per mons. Olivero, si tratta di “una figura importante”, di “quando ero studente. Quando venne spostato a Barbiana scrisse alla madre dicendo: ‘Mamma devi capire che dove ti portano le circostanze e non dove scegli tu è la volontà di Dio’. E io ci credo profondamente. E accetto”. Al momento non è ancora stata fissata la data dell’ordinazione episcopale di mons. Olivero e quella del suo ingresso nella diocesi di Pinerolo.