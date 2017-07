Diocesi: mons. Olivero nuovo vescovo Pinerolo. Mons. Delbosco (Fossano) “lo attende un compito non facile”

“Non arrestarti mai. Cammina sicuro seguendo le tracce di Cristo Risorto”. È ricorso alle parole della regola dei monaci di Taizè, il vescovo di Fossano, mons. Piero Delbosco, per rivolgere questa mattina un augurio a mons. Derio Olivero, durante l’incontro in cui è stata resa pubblica a Fossano la sua nomina a vescovo di Pinerolo. Secondo quanto riportato dal settimanale diocesano fossanese “La Fedeltà”, mons. Delbosco ha espresso soddisfazione per la nomina. “Siamo contenti della bella considerazione che il Santo Padre ha per il clero fossanese, in particolare per il nostro don Derio”. “Noi tutti – ha proseguito – conosciamo e apprezziamo le sue indubbie doti di pastore, attentissimo alla nostra realtà fossanese. Possiamo immaginare il suo stato d’animo nell’accettare questa designazione”. Delbosco ha poi ripercorso l’impegno di mons. Olivero: “Ha passato una vita a Fossano e ha speso tutte le forze del suo ministero sacerdotale per questa diocesi e per questa città che rimarrà sempre nel suo cuore. È stato particolarmente attento a tutti i sacerdoti camminando al loro fianco, specie a quelli malati”. “Siamo certi che non verrà meno anche nella sua passione per la bellezza della montagna che, nelle valli Chisone e Pellice, potrà continuare a coltivare”. “A Pinerolo – ha osservato Delbosco – lo attende un compito non facile. Siamo certi che sarà attento a tutti, laici, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. Nel contempo, sarà impegnato nel dialogo ecumenico specie con la Chiesa evangelica valdese. A noi mancherà la sua presenza e la sua attenzione”.