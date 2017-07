Diocesi: mons. Cipolla (Padova), domenica 9 sull’Ortigara presiede la celebrazione eucaristica per il centenario delle battaglie

In occasione del pellegrinaggio annuale degli Alpini sull’Ortigara, nell’anno in cui si fa memoria del centenario della tragedia avvenuta su quel monte (1917- 2017) nei conflitti della Prima guerra mondiale, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, domenica 9 luglio, presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica. La funzione religiosa sarà celebrata nelle vicinanze della colonna mozza in cima all’Ortigara, “luogo simbolo – si legge in una nota – del triste scenario della Prima guerra mondiale, là dove in pochi giorni del giugno 1917, si contarono oltre 34mila vittime tra soldati italiani e austriaci”. Per la particolare occasione, i settimanali diocesani “La Difesa del Popolo” (Padova) e “La Voce dei Berici” (Vicenza) hanno dedicato all’anniversario l’intero numero di “Appunti” dal titolo emblematico “Ortigara. Da celebrare nulla. Tutto da ricordare”. L’inserto mensile, oltre a essere abbinato ai numeri di domenica 9 luglio dei due settimanali diocesani, verrà anche distribuito domani, sabato 8 luglio, durante la rassegna di cori alpini che si terrà alle 20.30 nel duomo di Asiago.