Diocesi: Milano, mons. Delpini nuovo arcivescovo. “Riformarsi per annunciare il Vangelo”. Profughi, accoglienza non chiusure

“Mi sembra che alcune insistenze del Papa si incrocino con quello che la Chiesa ambrosiana sta cercando di portare avanti, penso in particolare al tema della riforma della Chiesa e del clero, parole che ricorrono nel suo insegnamento, cose su cui anche il cardinale Scola ha insistito e sta insistendo. C’è in atto un cambio d’epoca col quale la missione della Chiesa deve confrontarsi. Riformarsi per essere adeguati al compito di annunciare il Vangelo oggi è un’indicazione che mi aspetto da Francesco e sulla quale dovremo ancora lavorare”. Lo affermava a metà marzo, intervistato da “La Repubblica”, mons. Mario Delpini, vicario generale della diocesi di Milano, alla vigilia della visita di Bergoglio. “Il magistero di Francesco è particolarmente complesso – aggiungeva Delpini, nominato oggi nuovo arcivescovo di Milano – perché non è fatto solo di parole, prediche, omelie, discorsi ma è anche di gesti, di battute, di comportamenti precisi. Egli si fa sempre molto vicino alla gente, è capace di colpire le emotività delle persone che gli si avvicinano, che desiderano avere un contatto con lui, magari che gli portano il proprio bambino per una benedizione. Allora anche da noi è legittimo aspettarsi un’iniezione di semplicità, di vivacità, un modo di essere pastore del popolo di Dio che abbia questi tratti di spontaneità e di scioltezza”.

Sul tema dell’accoglienza dei profughi, Delpini osservava: “Alcuni settori della diocesi sono più critici in questo senso, eppure c’è anche tanta gente che si sacrifica giorno e notte per i profughi, per l’accoglienza. Mi aspetto che il dialogo con tutte le anime della città provochi un ripensamento anche in chi su questi temi è più chiuso, più lontano”. Quindi una riflessione a partire dalla “Evangelii gaudium”: “La nostra Chiesa per quanto generosa, organizzata, intraprendente, è qualche volta segnata da ansia, tristezza, preoccupazione, dal pensiero di non farcela, di non avere abbastanza risorse per far fronte ai tanti problemi. La gioia del Vangelo è proprio uno di quei messaggi di cui abbiamo bisogno. C’è una fonte della gioia che il Papa conosce e che noi abbiamo dimenticato; la gioia non viene dal successo o dall’avere tante risorse, ma da una più profonda spiritualità, una comunione col Signore più abituale”.