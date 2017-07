Diocesi: Milano, mons. Delpini nuovo arcivescovo. Lettera al termine della visita pastorale, tre “raccomandazioni” alle parrocchie

Mons. Mario Delpini, oggi nominato da Papa Francesco arcivescovo di Milano, nella lettera alle parrocchie della diocesi ambrosiana a chiusura della Visita pastorale, indica tre “priorità da condividere”. La prima: “La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una comunità che nasce dall’Eucaristia e che vive in un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla. La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della messa domenicale: deve essere un appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità. Quindi è necessario che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia, un’educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti coloro che prestano servizio per la celebrazione”. La cura per la celebrazione “deve soprattutto propiziare – spiega Delpini – che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei molti un cuor solo e un’anima sola”. Particolare insistenza poi sulla “preghiera feriale”, “promuovendo la partecipazione alla messa, la preghiera della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari”.

La seconda sottolineatura: “La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e percorso vocazionale”. Delpini insiste sulla vocazione (che sarà anche il tema del prossimo Sinodo dei giovani): “La scelta dei diversi stati di vita deve essere accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli adulti della comunità così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante”. Terzo tema nel segno di una “Chiesa in uscita”: “La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in cui vive come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta”. Delpini aggiunge: “Nella complessità del nostro tempo coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e dell’Europa”.