Diocesi: Milano, mons. Delpini nuovo arcivescovo. Lettera al termine della visita pastorale, “nei territori continua la missione”

“Carissimi, siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita pastorale”. Sono le parole con le quali mons. Mario Delpini, nella sua funzione di vicario generale della diocesi di Milano, scriveva a maggio a tutte le oltre 1.100 parrocchie della diocesi ambrosiana, a conclusione della visita di Scola. Una lettera, quella di Delpini, oggi nominato da Papa Francesco arcivescovo di Milano, con tre “raccomandazioni” – evidentemente concordate con Scola – uguali per ogni comunità, più una quarta parte riservata a ciascuna specifica parrocchia. Un lavoro enorme quello a chiusura della visita, con la consegna della lettera, da parte dello stesso Delpini, con incontri dedicati a ciascun decanato. “La vostra comunità – si legge nel testo, svelando anche elementi del profilo ecclesiale e pastorale dello stesso Delpini – vive dentro la Chiesa ambrosiana e nella comunione della Chiesa cattolica, continuando nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli. Nel contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto la guida di Papa Francesco, accogliendo le indicazioni del cardinale arcivescovo, siamo chiamati ad accogliere con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica che condivide alcune priorità e si decide per un passo da compiere”.