Diocesi: Milano, mons. Delpini nuovo arcivescovo. “E la farfalla volò”, in un libro 52 fiabe per accostare il Vangelo

Cinquantadue apologhi, “fiabe moderne per imparare e amare il linguaggio semplice del Vangelo di Gesù”: così il sito ufficiale della diocesi di Milano (chiesadimilano.it) presenta il volume, edito all’inizio di quest’anno, intitolato “E la farfalla volò” (edizioni Ancora), firmato dal vicario generale mons. Mario Delpini, nominato da Papa Francesco nuovo arcivescovo sulla Cattedra di Ambrogio e Carlo. L’intento delle brevi fiabe moderne è quello di accostarsi agli insegnamenti di Gesù. 52 racconti, uno per settimana, scritti “con stile ironico”, “per guardare dentro e fuori di sé, riscoprendo il gusto poetico della fiaba alla ricerca di scintille di spiritualità evangelica”. I ben informati raccontano che il volume nasce ai tempi del suo ruolo di rettore del seminario diocesano. Nell’introduzione al volume, si legge: “Ci pare di vedere don Mario: ritto in tutta la sua imponente statura, davanti all’ambone posto nel recinto sacro di una chiesa, o riparato in un angolo più discreto della piazza, mentre con le sue storie ammalia folle variopinte di adulti e bambini… La loro lettura sarà certamente utile per chiunque in qualsiasi modo ha a cuore il linguaggio semplice del Vangelo di Gesù”.