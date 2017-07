Delpini arcivescovo Milano: card. Scola, “un dono per la nostra diocesi”. “Vive in grande povertà”

(Milano) Mons. Mario Delpini è il 145° arcivescovo di Milano e farà ingresso ufficiale in diocesi il prossimo 24 settembre. Fino al 9 settembre il card. Angelo Scola rimarrà amministratore apostolico della diocesi. Presentando il suo successore ai giornalisti e alla curia, Scola ha detto: “Mons. Delpini è un uomo di preghiera, vive in grande povertà, dedito all’annuncio del Vangelo”. “Egli conosce bene i sacerdoti” e si è dimostrato sempre disponibile al “dialogo in una società plurale”. Scola ha ricordato l’impegno di mons. Delpini per “affrontare situazioni di povertà e di emarginazione”, l’impegno nelle “attività in campo educativo e pastorale” e il profilo spirituale. La sua nomina, ha aggiunto il porporato, “è un dono alla nostra diocesi, per il quale lo ringraziamo”. “Chiedo a tutti i fedeli di accoglierlo con la preghiera e una obbediente collaborazione”.