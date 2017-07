Diocesi: Gaeta, domani e domenica un evento all’insegna di “gusti e profumi”

Domani e domenicapresso l’ex chiesa di San Salvatore, in Vico Gaetani a Gaeta, l’evento “Gorizia & Gaeta, di gusti e profumi” realizzato dalle Pro Loco di Gaeta e Gorizia, in collaborazione con l’arcidiocesi di Gaeta che ha messo a disposizione gli spazi adiacenti al Museo diocesano. “Nel cuore del centro storico di Gaeta medievale – si legge in una nota dell’arcidiocesi – aziende e prodotti da scoprire: la tiella di Gaeta, le olive e i suoi prodotti, i pomodori, le verdure e tante curiosità. Inoltre per chi vuole passare un momento rilassante vi sarà Kubotto, la lavanda di Gorizia con laboratori di composizione floreale e non solo. Durante tutta la giornata si terranno laboratori (prenotazione al numero 328.1764998) mentre dalle ore 18 alle ore 22 vi saranno degustazioni dei prodotti tipici delle due città”. Collaborano all’evento l’Azienda Agricola Cosmo di Russo (Gaeta) e l’Azienda Agricola Zian Luigia (Gorizia).

Per l’occasione, la direzione del Museo diocesano ha deciso di prolungare l’esposizione personale di Angelo Ionta di ulteriori due settimane con apertura il venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 24.