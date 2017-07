Diocesi: Caritas Bolzano-Bressanone, “nel 2016 in Alto Adige aiutate circa 35mila persone”

Nel corso del 2016, “nel solo Alto Adige la Caritas ha prestato aiuto a circa 35mila persone, accompagnandole, dando loro un tetto, consulenza, formazione o coinvolgendole in attività di volontariato”. È uno dei dati da “L’altro Alto Adige”, la relazione annuale 2016 della Caritas di Bolzano-Bressanone. In una nota, si rileva come “nel 2016 il numero di coloro che in Alto Adige hanno cercato aiuto è salito ancora una volta e, nonostante un trend di sviluppo economico positivo, la pressione sociale e psicologica sulle persone è aumentata”. “Esemplare – prosegue la nota – è stata ancora una volta la grande solidarietà espressa attraverso donazioni e volontariato dalla popolazione altoatesina. Nel 2016 circa 10.400 donatrici e donatori hanno sostenuto il lavoro della Caritas con 3,9 milioni di euro, di cui 767mila donati per aiutare persone povere in Alto Adige e 3,2 milioni di euro, invece, per progetti d’aiuto al di fuori della provincia”, anche all’estero, per progetti di cooperazione allo sviluppo e in caso di catastrofe.