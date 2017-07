Diocesi: Andria, alla Casa di accoglienza triplicati in 6 anni i pasti erogati. Nel 2016 si sono rivolti alla struttura 1000 persone al mese

Nel 2016 si sono rivolti mensilmente alla Casa di accoglienza santa Maria Goretti della diocesi di Andria, circa 1000 cittadini – 920 residenti e 80 migranti – e sono stati erogati circa 24mila pasti, di cui 18mila caldi a domicilio solo per residenti e famiglie. Sono alcuni numeri relativi a servizi e attività garantiti da questa realtà operante ad Andria. “Per comprendere la crescita vertiginosa del fenomeno – si legge in una nota – basti pensare che nell’anno 2010 sono stati erogati 114.127 pasti, mentre nel 2016 lo stesso dato si è quasi triplicato, arrivando a raggiungere 311.688 pasti annui; a questi si aggiungano poi gli oltre 20mila sacchetti viveri, contenenti beni di prima necessità, distribuiti nel 2015 solo ai residenti, a fronte dei 7mila del 2010”. È una “situazione vertiginosa – commentano – che colpisce sempre più persone e diverse fasce sociali, dalle più deboli al ceto medio”. “Dati – aggiungono – che ci dovrebbero far riflettere per affrontare con professionalità, impegno e dovere, la causa della povertà e della mancanza di lavoro, che uccide la dignità di ogni persona”. Oltre alle tradizionali attività caritative – centro di ascolto, mensa, indumenti, servizio docce, accoglienza notturna – la Casa di accoglienza è sempre più impegnata all’orientamento dei vari servizi territoriali, come servizio socio-sanitario, centro salute mentale, Serd, avvocati con patrocinio gratuito.