Delpini arcivescovo Milano: Spinelli (Oftal), “da sempre particolare attenzione pastorale verso malati e ultimi”

L’Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes di Milano “saluta con gioia l’elezione di mons. Mario Delpini ad arcivescovo di Milano. Le diverse sezioni di Oftal hanno al proprio vertice il vescovo locale. Mons. Delpini ha da sempre manifestato una particolare attenzione pastorale verso i malati e gli ultimi”. Carlo Spinelli, presidente Oftal Milano, prosegue nel suo messaggio indirizzato al neo arcivescovo: “Ci auguriamo di poterlo avere presto in pellegrinaggio a Lourdes con noi. Un sogno sarebbe in occasione del prossimo pellegrinaggio di settembre. Tutta l’associazione ambrosiana, i malati, i volontari, i sacerdoti, i medici e gli infermieri pregano l’Immacolata perché possa proteggere sempre l’azione di monsignor Delpini e lo affidano particolarmente ringraziando il Santo Padre per il dono del nuovo arcivescovo”. “In questa giornata un pensiero speciale e un ringraziamento filiale va al card. Angelo Scola che con sapienza ha guidato la nostra diocesi e ricordiamo con emozione la sua presenza a Lourdes con noi”.