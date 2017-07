Delpini arcivescovo Milano: lettera aperta di alcuni laici e sacerdoti, “ci aiuti a sognare una Chiesa sul modello del Concilio”

(Milano) “Contiamo che la sua presenza di pastore ci aiuti a vivere e a sognare una Chiesa sul modello del Concilio Vaticano II: appassionata alla causa del Signore Gesù, autenticamente missionaria, quasi ostinata nell’interpretare la vocazione al confronto franco e leale, alle ragioni del dialogo con tutti nella comunità cristiana e con ogni uomo e ogni donna di buona volontà, con i credenti delle altre confessioni cristiane, con i fratelli maggiori ebrei, con i fedeli dell’Islam che vogliono la pace, con coloro che si richiamano ad altre tradizioni religiose”. Porta la firma di alcuni laici e sacerdoti – teologici, storici, educatori, responsabili di realtà del territorio – impegnati a vario livello nella diocesi ambrosiana una lettera aperta di saluto al neo arcivescovo, mons. Mario Delpini. La firmano Marco Vergottini, Marco Garzonio, Daniela Mazzucconi, Luciano Caimi, Fulvio De Giorgi, don Giuseppe Grampa e don Giovanni Barbareschi. “Ci disponiamo a mettere il nostro amore per la città, per tutti quelli che la abitano e per coloro che le chiedono accoglienza, a disposizione di una Chiesa ambrosiana il cui governo sia connotato da stile e misura ispirati al vangelo, una Chiesa pacata e benevolente, dialogica e sinodale, preoccupata di convincere e persuadere più che di imporre, guidata da un pastore che cammina davanti ai suoi fedeli e incontra gli interlocutori con la sapienza, la lungimiranza, la generosità, la misericordia di un padre”.

“Nutriamo la fiducia, padre, di poterLa apprezzare come maestro e testimone di una dedizione tenace al Signore Gesù, di un’inquieta ricerca per parlare al cuore degli uomini e delle donne nostri contemporanei, privilegiando soprattutto i poveri e gli emarginati”, concludono i firmatari della lettera.