Delpini arcivescovo Milano: don Carrón (Cl), “ci ha colpito la semplicità e l’umiltà con cui si è presentato”

“Insieme a tutti gli amici di Comunione e liberazione partecipo alla gioia della Chiesa ambrosiana, alla quale il Santo Padre ha dato un nuovo pastore. Già dalle sue prime parole ci ha colpito la semplicità e l’umiltà con cui si è presentato, dicendosi bisognoso della condivisione e della corresponsabilità di tutti per raccogliere l’eredità di Ambrogio, Carlo e degli altri suoi predecessori”. È quanto ha scritto don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e liberazione, in un messaggio inviato a mons. Mario Delpini, nominato oggi arcivescovo di Milano. “ben consapevoli dei nostri limiti e della nostra fragilità – prosegue Carrón – desideriamo rispondere al suo invito, per collaborare con lei nel compito che Papa Francesco ha indicato durante la visita a Milano: in questo cambiamento d’epoca, ‘non temere le sfide, perché ci fanno crescere’”. “Per questo – aggiunge – consegniamo nelle sue mani di padre tutte le nostre comunità sparse nella diocesi”. “Nella memoria viva del Servo di Dio don Giussani, domandiamo per sua intercessione a Maria Nascente di sostenerla nella missione pastorale di rinnovare la grande tradizione ambrosiana all’interno della vita del popolo fedele al suo Signore, così che ciascuno si possa sentire a casa incontrando la comunità cristiana”. “Seguendo lei – conclude don Carrón – vogliamo immedesimarci sempre di più con il pensiero di Cristo in tutto ciò che facciamo, per testimoniare la gioia del Vangelo, la bellezza e la pertinenza della fede alle esigenze della vita ai fratelli uomini che incontriamo ogni giorno nei luoghi di vita, di studio e di lavoro”.