Delpini arcivescovo Milano: Costalli (Mcl), “saremo al suo fianco in spirito di comunione nel nuovo impegno pastorale”

“Noi del Movimento cristiano lavoratori saremo al suo fianco in spirito di comunione nel nuovo impegno pastorale”. È quanto ha scritto il presidente generale del Movimento cristiano lavoratori (Mcl), Carlo Costalli, nel telegramma inviato, per conto della presidenza nazionale, a mons. Mario Delpini, nominato oggi da Papa Francesco nuovo arcivescovo di Milano. “È con grande gioia che apprendiamo della sua nomina”, si legge nel testo, che “rappresenta il segno dei tempi, il riconoscimento della sua esperienza come vicario generale e la fiducia e la stima dei suoi predecessori”. “Siamo certi – prosegue Costalli – che nel nuovo ruolo di pastore dell’arcidiocesi continuerà nell’impegno formativo dei presbiteri, dei quali abbiamo tanto bisogno, come pure nell’attenzione verso i giovani che in quest’epoca hanno un vissuto di inquietudine”.