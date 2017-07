Delpini arcivescovo Milano: Colmegna (Casa della carità), “tradizione ambrosiana e Chiesa povera tra i poveri”

(Milano) “Siamo molto felici della nomina di mons. Mario Delpini ad arcivescovo di Milano e, quindi, anche come garante della nostra Fondazione”: lo afferma don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità, salutando la nomina del successore di Ambrogio. “Con il suo stile sobrio e concreto, mons. Delpini è stato nel corso degli anni vicino alla nostra Casa, partecipando con interesse e discrezione a molte nostre iniziative, l’ultima proprio pochi giorni fa”. “A lui vanno quindi i migliori auguri da parte mia e di tutta la Casa della carità, per un episcopato che unisca la grande tradizione dell’arcidiocesi ambrosiana con l’idea di Chiesa povera per i poveri proposta da Papa Francesco”, prosegue Colmegna. “Con l’approssimarsi del nuovo anno pastorale, ci prepariamo a collaborare con il nuovo arcivescovo, così come fatto con i suoi predecessori: il card. Angelo Scola, il card. Dionigi Tettamanzi e il card. Carlo Maria Martini, che ha voluto la nostra Fondazione 15 anni fa”. “Infine, vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento al card. Angelo Scola per i suoi anni alla guida della nostra arcidiocesi”.