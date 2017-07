Crollo palazzina Torre Annunziata: Rafanelli (Idasc-Cnr), “un edificio si degrada lentamente e non crolla istantaneamente”

“La palazzina avrà avuto delle patologie precedenti e il passaggio del treno ha dato forse il colpo di grazia. Infatti, in generale, un edificio – a meno che non ci sia un’esplosione – si degrada lentamente e sicuramente non crolla istantaneamente. Per cui nei giorni precedenti ci saranno stati dei segnali che non sono stati capiti, visti o interpretati”. Così Claudio Rafanelli, dell’Istituto di acustica e sensoristica “Orso Mario Corbino” del Consiglio nazionale delle ricerche (Idasc-Cnr), commenta al Sir il crollo della palazzina avvenuto questa mattina a Torre Annunziata (Na) dopo il passaggio di un treno sulla linea ferroviaria Vesuviana. Rafanelli osserva che possono essere “varie e di varia natura le cause del degrado di un edificio: cause strutturali, cedimento delle fondamenta, terreno che è zona di frana”. “Dovranno essere i tecnici – prosegue – a valutare le cause del crollo della palazzina: la bontà del calcestruzzo e dell’armatura in ferro, l’età del palazzo”. Secondo Rafanelli, “purtroppo il patrimonio edilizio italiano è datato” ma “tragicamente non è detto che i nuovi edifici siano costruiti a regola d’arte”. Per questo “andrebbe fatta un’analisi Comune per Comune per valutare la consistenza statica dei singoli edifici”. “Ma poi – aggiunge – vanno presi dei provvedimenti, con conseguenti investimenti”. Ora, invece, “tutto è affidato alla buona volontà e alla sensibilità dei proprietari, perché in Italia non abbiamo la percezione di questo tipo di rischio. Ma quando si sente lo scricchiolio, ormai il danno è fatto”.