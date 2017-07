Charlie Gard: una zia posta su social network il protocollo terapeutico

Oggi Linda Gard, la zia di Charlie, ha postato sul profilo Facebook di sostegno, “Charlie’s Army”, una lettera indirizzata al Great Ormond Street Hospital. Il documento, su carta intestata dell’Ospedale Bambino Gesù, vuole “chiarire diversi punti riguardo l’applicazione potenziale della terapia con deossinucleotidi” della sindrome da deplezione del Dna. La lettera è stata preparata da “medici e ricercatori sulle malattie mitocondriali” che hanno studiato “per molti anni” la patologia da cui è affetto il piccolo Charlie Gard. “Esistono evidenze del fatto che i deossinucleotidi esogeni applicati a cellule umane coltivate con mutazione RRM2B, accrescono la replicazione del Dna e favoriscono il miglioramento della sindrome da deplezione del dna”, si legge nella lettera in inglese. I medici rispondono anche alla preoccupazione che la terapia non risolva l’encefalopatia che si riscontra in questi pazienti, e di cui Charlie anche soffre, ma argomentano e spiegano con precisione come i deossinucleotidi possano intervenire per correggere gli squilibri nel mitocondrio. Studi recenti in via di pubblicazione lo dimostrerebbero, alla luce delle sperimentazioni della terapia su cavie animali e pazienti con deficit da TK2 che hanno registrato questa possibilità di miglioramento.