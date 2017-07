Charlie Gard: stampa inglese, stamane i medici incontrano i genitori

Ci sarebbe “un ospedale americano disposto a spedire il medicinale sperimentale in Inghilterra per aiutare la terapia al malato terminale Charlie Gard”: lo scrive il sito della BBC stamane specificando inoltre che “il NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Centre si è offerto di accogliere il bimbo se saranno chiariti i problemi legali”. Secondo il Guardian, l’ospedale americano sta attendendo che l’autorità americana del farmaco dia “un’approvazione di emergenza” per l’utilizzo del farmaco. Stamane la mamma di Charlie è intervenuta alla trasmissione radiofonica “Good morning Britain”: “Ciò che vogliamo sono due o tre mesi di tempo per sapere se la cura funziona o meno”, ha affermato Connie Yeates, la mamma del piccolo. Il DailyMail dà inoltre notizia del fatto che i genitori di Charlie Gard “hanno un incontro con i responsabili dell’Ospedale Great Ormond Street alle 11 nella speranza di poter posporre l’interruzione delle macchine”. Il giornale dice anche che durante l’incontro i genitori “presenteranno una nuova ricerca scientifica compilata da cinque esperti europei e americani”.