Charlie Gard: don Buonaiuto (Apg23), “tutte le campane d’Europa suonino per te”

“Charlie, tutte le campane d’Europa suonino per te”. È l’appello che don Aldo Buonaiuto dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23), direttore di “In Terris”, rivolge ai sacerdoti, ricordando che “muore un nostro figlio, il piccolo Charlie, figlio di tutti noi e di tutta la nostra umanità. È figlio di Dio e figlio anche di noi sacerdoti, consacrati chiamati ad annunciare sempre la bellezza dell’esistenza e la sua dignità anche quando la vita è appesa ad una Croce”. “Noi preti ci possiamo unire per dare voce all’anima di questa creatura e lo possiamo manifestare facendo suonare le campane delle nostre Chiese, per inneggiare alla vita – la proposta -. Tutti coloro che credono nella vita, a partire dai cristiani, vadano dai propri parroci chiedendo di avere questo coraggio! Sì, perché il suono delle campane richiama il popolo a raccogliersi per celebrare chi rinasce nel Signore. Le campane distese esprimono un linguaggio di piena condivisione mettendoci tutti in comunicazione da una parrocchia all’altra trasmettendo questo sentimento di vita”.

“Le Chiese d’Europa facciano suonare le proprie campane come un megafono, un amplificatore di amore e anche di dolore dinanzi alla sconfitta della compassione umana – sostiene don Buonaiuto -. In questo linguaggio comune ascenderemo con Charlie, per dire specialmente ai giovani che si può ancora andare controcorrente anche sperando nell’impossibile e che si può ancora credere nei miracoli e nella volontà di Dio. Questo suono deve farci stringere al dolore dei suoi genitori unito a quello dei tanti papà e mamme che in questo mondo vengono lasciati soli, abbandonati nel loro dramma, spesso incompresi e spinti verso gesti disperati”. Per don Aldo, “coloro che hanno posto così tanti ostacoli legali per impedire un supplemento di speranza hanno ucciso quella compassione che si dovrebbe esercitare verso ogni essere umano”.