Cecità: Vihtali (Univ. Cattolica), “in Italia troppe differenze nella cura della degenerazione maculare legata all’età”

In Italia, la “troppa eterogeneità territoriale di presa in carico dei malati di degenerazione maculare legata all’età (Dmle o Amd)” è una “possibile causa di diseguaglianze nelle terapie”. Per questo è “necessaria la creazione di reti integrate tra centri specialistici e territorio per assicurare continuità e qualità di cura”. È quanto emerge dai primi risultati di “Value blindness care” presentati oggi a Roma. Il progetto è promosso da Vihtali, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e realizzato in collaborazione con Novartis. La Dmle – si legge in una nota – “è una delle principali malattie cronico-degenerative nei soggetti con più di 55 anni”. L’incidenza aumenta con l’avanzare dell’età; la patologia si presenta, infatti, soprattutto dopo i 75 anni. “Secondo le stime dell’Iapb – prosegue la nota – il 5% della cecità mondiale è dovuto all’Amd, una percentuale che sale al 41% nei Paesi benestanti”. Dallo studio dei database amministrativi regionali italiani, secondo Andrea Silenzi e Giovanna Elisa Calabrò, ricercatori di Vihtali, emerge che “il modello assistenziale tradizionale basato su monadi assistenziali e sul riferimento disorganizzato al centro ultra specialistico non può più rappresentare una soluzione sufficiente”, così come emerge “la necessità di sviluppare servizi a cavallo tra il mondo dell’assistenza sanitaria e della sfera di supporto psico-sociale per garantire la continuità di cura e scongiurare l’abbandono del percorso da parte del paziente”. “I dati di costo diretto e indiretto della patologia che causa in media ogni anno in Italia oltre 15.300 casi di ciechi civili dovuti a maculopatie – prosegue la nota – fanno registrare un peso complessivo a carico dell’Inps, tra pensioni e indennità, di ben 113 milioni di euro l’anno, come evidenziato da Francesco Saverio Mennini, del Cis dell’Università di Roma Tor Vergata”. I ricercatori di Vihtali sottolineano l’importanza e l’efficacia dei farmaci “salva-vista”, ma evidenziano anche i notevoli margini di miglioramento dell’assistenza sanitaria e la necessità di recuperare risorse per la prevenzione.