Avvenire: la prima pagina di domani 8 luglio. Charlie Gard, voto Onu su nucleare militare, nuovo arcivescovo Milano

“Avvenire” dedica il suo titolo principale alla vicenda del piccolo Charlie, con la prima apertura dei medici inglesi alla possibilità di intraprendere nuove terapie sperimentali. La parola passa ora ai giudici dell’Alta Corte.

Ampio titolo di taglio per il voto all’Onu contro il nucleare militare. Per il bando alla bomba tanti Paesi, ma nessuno di quelli che dispongono di un arsenale atomico. Nel suo editoriale, l’economista della pace Raul Caruso scrive: “L’era della deterrenza nucleare non è finita. E il lavoro sulla strada della pace naturalmente continua. Il voto dell’Assemblea generale dell’Onu per la messa al bando delle armi nucleari è chiaro, certo. Ed è molto importante e significativo. Ma non ha visto la partecipazione dei Paesi che detengono armi nucleari e delle nazioni loro alleate. La gran parte dei Paesi Nato – Italia compresa – ha scelto, infatti, di non partecipare. È maturato così un risultato confortante eppure deludente”, conclude il docente dell’Università Cattolica di Milano.

La fotocronaca è per la nomina ad arcivescovo di Milano di Mario Delpini, che succederà ad Angelo Scola sulla cattedra di Ambrogio.

Infine, richiami per il G20 di Amburgo, dove è arrivato il forte messaggio di Papa Francesco ai Grandi: basta guerre, si pensi finalmente ai poveri e agli ultimi. Durante i lavori, l’atteso vertice tra Trump e Putin, che ha partorito una tregua nel Sud della Siria.