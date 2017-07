Armi nucleari: “Justita et Pax” Europa e Usa, serve “una strategia credibile, verificabile e applicabile per la totale eliminazione”

“La natura indiscriminata e sproporzionata delle armi nucleari obbliga il mondo a muoversi oltre la deterrenza nucleare. Invitiamo gli Stati Uniti e le nazioni europee a lavorare con altre nazioni per tracciare una strategia credibile, verificabile e applicabile per la totale eliminazione di armi nucleari”. La richiesta è contenuta in una dichiarazione dell’arcivescovo Jean-Claude Hollerich, presidente di “Justita et Pax” Europa, e dal vescovo Oscar Cantú, presidente del Comitato dei vescovi americani per la pace e la giustizia internazionale. “Anche un limitato scontro nucleare avrebbe conseguenze devastanti per le persone e il pianeta” e un “errore umano o di calcolo porterebbe a una catastrofe umanitaria”, si legge nella dichiarazione. La “deterrenza nucleare” non è “risposta efficace” nemmeno rispetto alle minacce del nostro “mondo multipolare”. A ciò si aggiunge che i programmi costosi che gli Stati stanno varando per modernizzare gli arsenali nucleari “distrarranno enormi risorse da altri bisogni urgenti”. “Va oltre le nostre competenze” definire il “lungo e complesso” cammino verso il disarmo nucleare, scrivono i vescovi, ma indicano alcune tappe, tra cui “portare avanti gli obblighi di non proliferazione e di disarmo in linea con il quadro giuridico internazionale”, “rafforzare i meccanismi di salvaguardia e di controllo a livello militare, diplomatico e politico”, “sviluppare e attuare con determinazione misure per accrescere la fiducia reciproca a tutti i livelli”.