Accordo Ceta: Coldiretti, “senza alcuna tutela dalle imitazioni ben 250 delle 291 Dop/Igp. Consorzi in rivolta”

“È scoppiata la rivolta della stragrande maggioranza dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine italiane da tutte le Regioni nei confronti dell’accordo di libero scambio con il Canada che lascia senza alcuna tutela dalle imitazioni ben 250 delle 291 denominazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy riconosciute dall’Unione europea (Dop/Igp)”. Lo rende noto la Coldiretti in una nota nella quale sottolinea che “con l’approfondimento e la conoscenza dei contenuti sta crescendo rapidamente l’opposizione al trattato europeo di libero scambio con il Canada che ora l’Italia è chiamata a ratificare”. “Si stanno moltiplicando – continua la Coldiretti – le sollecitazioni da parte dei Consorzi di tutela delle produzioni italiane più tipiche nei confronti dei parlamentari per salvaguardare denominazioni storiche frutto del lavoro di intere generazioni”. Ad esprimere contrarietà sono numerosi Consorzi, dal nord al sud Italia, che tutelano e rappresentano l’eccellenza alimentare italiana nel mondo. Per Coldiretti, “vengono smascherate le bugie interessate sui contenuti di un accordo che concede la possibilità di chiamare con lo stesso nome produzioni del tutto diverse legalizzando di fatto la pirateria agroalimentare, il peggior nemico del Made in Italy all’estero”. Per Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, “l’accordo con il Canada è il cavallo di Troia delle politiche commerciali dell’Unione per portare alla volgarizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali custodite da generazioni di agricoltori”.