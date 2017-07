Vita: Mpv Giovani, ad Acquafredda di Maratea il 34° Life happening Quarenghi

È “#instalife” il titolo che l’Equipe Giovani del Movimento per la vita italiano, organizzatrice dell’evento, ha deciso di dare al 34° Life happening Quarenghi. Il seminario si terrà dal 30 luglio al 6 agosto ad Acquafredda di Maratea. “Parleremo di vita, dal concepimento fino alla morte naturale – spiega Marco Alimenti, co-responsabile nazionale dei Giovani del Mpv -. Rifletteremo su quanto sia prezioso vivere pienamente ogni instante della nostra esistenza e di come farlo in modo consapevole e attivo”. “E la guarderemo bene questa vita, da molti bistrattata”, aggiunge Irene Pivetta, responsabile nazionale dei giovani Mpv. “Lo faremo con gli occhi di chi non si stanca mai di darle una possibilità in più per brillare, anche nelle sue notti più buie”, aggiunge. Da qui, il sottotitolo del 34° Life happening Quarenghi: “La vita è come una foto: se sorridi viene meglio”. Il Life Happening estivo dei giovani del Mpv, intitolato alla memoria di Vittoria Quarenghi, prima segretaria del Mpv italiano, è una settimana nella quale oltre 200 giovani provenienti da tutte le regioni d’Italia si ritroveranno insieme per confrontarsi, discutere e formarsi, con relatori di alto prestigio, sui temi inerenti la difesa della vita umana. Sarà una settimana di formazione, confronto, condivisione e vacanza. Nel corso della settimana è inoltre inserita una “Summer School di bioetica”, scuola di formazione aperta a tutti i giovani sulle tematiche bioetiche e sul volontariato a servizio della vita e dei diritti umani.