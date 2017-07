Università Cattolica: Roma, al via a novembre il master in “Cultural diplomacy”

Prenderà il via a novembre, all’Università Cattolica di Roma, il master di I livello in “Cultural diplomacy: arts and media for international relations and global communication”, promosso dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo della Cattolica con il sostegno didattico e scientifico dell’Alta scuola di economia e relazioni internazionali dello stesso ateneo. A caratterizzare il master saranno – si legge in una nota – “un programma innovativo interamente in lingua inglese, una faculty internazionale per la formazione di carriere nell’ambito delle relazioni internazionali, creazione di grandi eventi culturali, nonché nello sviluppo di strategie di branding che rappresentano la nuova frontiera della reputazione globale”. Per Ruggero Eugeni, direttore scientifico del master, questo nuovo corso “affronta in modo innovativo i temi legati a diplomazia culturale, public diplomacy, diplomazia digitale e comunicazione globale per permettere agli studenti di poter acquisire le competenze in chiave strategica e poter operare sia nel pubblico che nel privato”. “Città, musei, arti visive, musica, sport, mega eventi e social media rappresentano la nuova frontiera della reputazione globale”, dichiara Federica Olivares, direttore e ideatore del programma formativo. “Il nuovo master – prosegue – forma professionisti per carriere nel campo delle relazioni internazionali, della creazione di grandi eventi di arte e cultura, nonché per le strategie di branding di Paesi, città, imprese multinazionali”. Il master è partner di Associazione diplomatici, ong partner ufficiale delle Nazioni Unite, con lo status consultivo nel Consiglio economico e sociale (Ecosoc) dell’Onu.