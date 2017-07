Università Cattolica: 28 nuovi master nell’anno accademico 2017/18. Presentazione il 14 settembre

Il prossimo anno accademico 2007/18 l’Università cattolica promuove 28 nuovi master, di cui 10 nella sede milanese dell’Ateneo. Nel settore bancario è da segnalare il master di primo livello “Digital Innovation & Fintech”: la trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo; in campo economico e finanziario il master di II livello “Finanza: strumenti, mercati e sostenibilità” e “Corporate advisory e risorse interculturali”, di I livello. E ancora: “Project management e public procurement”. In ambito legislativo è nato quest’anno il master di II livello “Corporate governance”. Nel settore della comunicazione Almed (Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo) apre diversi nuovi percorsi. “Fare radio, ideazione, produzione e gestione dei prodotti radiofonici. promozione”; “Management dell’immagine, del cinema e dell’audiovisivo”; “Comunicare lo sport”; “Cultural heritage: creativity, innovation and management” che si terrà a Firenze in partnership con Opera di Santa Maria del Fiore. L’Asag (Alta scuola in psicologia “Agostino Gemelli”) propone due nuovi master: “Clinica delle dipendenze comportamentali e da sostanze” e i l master di II livello “Il disturbo cognitivo comportamentale grave nel danno cerebrale acquisito: diagnosi e trattamenti”. Tra i corsi proposti a Roma, “Cultural diplomacy, arts and media for international relations and global communication”, e “Migrations, culture, terrorism and mental health: addressing new challenges in Europe”, entrambi in inglese. I master verranno presentati all’Open evening Master giovedì 14 settembre. E’ possibile prenotare un colloquio individuale di orientamento, anche via Skype. Info sul sito postgraduate.unicatt.it.