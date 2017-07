Ue-Giappone: Corea del Nord “minaccia crescente per la pace e la sicurezza internazionali”. Stop a lancio di missili

(Bruxelles) La Corea del Nord rappresenta “una minaccia crescente per la pace e la sicurezza internazionali. Siamo seriamente preoccupati e condanniamo i continui test nucleari della Corea del Nord e il lancio di missili balistici, incluso il recente lancio di un missile” di potenza intercontinentale, “in flagrante violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Il primo ministro giapponese Abe, i presidenti del Consiglio e della Commissione Ue, Tusk e Jucnker, esprimono congiuntamente le preoccupazioni circa il ruolo destabilizzante che la Corea del Nord sta progressivamente assumendo in Estremo Oriente e nel mondo. Si parla di misure per isolare ulteriormente il regime nord coreano e si chiede “l’adozione tempestiva di una nuova e completa risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu”. La Corea del Nord “deve astenersi da ulteriori provocazioni che aumentano ulteriormente le tensioni regionali e internazionali”, affermano i leader di Giappone e Ue al termine del summit annuale a Bruxelles che ha portato a definire le linee di massimo di un grande accordo commerciale. “Chiediamo alla Corea del Nord di rispettare immediatamente e pienamente i propri obblighi internazionali”, rinunciando a ogni azione militare, e imboccando invece la via del “rispetto dei diritti umani”.