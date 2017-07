Televisione: Tv2000, nuovo ciclo di reportage dall’Italia e dal mondo

Al via su Tv2000 il programma “Storie e persone” a cura di Sergio Canelles, un nuovo ciclo di reportage dall’Italia e dal mondo. In onda da martedì 11 luglio tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 19.30. Un viaggio per raccontare vissuti quotidiani segnati dall’impegno per trasformare in meglio la realtà in cui si vive. Voci ed esperienze di chi non si arrende. Tra le tante tappe: Marsiglia e il suo vecchio quartiere italiano, oggi abitato nella quasi totalità da magrebini, dove c’è il maggior numero di moschee della città ma anche la storica scuola popolare scalabriniana che offre corsi di alfabetizzazione a donne islamiche e doposcuola ai bambini; Aversa dove i cittadini ottengono l’uso di terreni abbandonati dell’immenso ex manicomio in cui lavorano detenuti in affidamento e soggetti psichicamente fragili; Marghera, ex polo del chimico italiano, i cui abitanti non si arrendono alle conseguenze dell’inquinamento e si impegnano per recuperare socialità e senso della comunità. Si va anche a Lucca dove prestigiose tenute agricole a rischio abbandono diventano modello per la creazione di nuovo lavoro. E in Albania dove i migranti di ritorno aprono imprese e dove numerose diocesi italiane hanno contribuito a costruire opportunità di sviluppo e lavoro.