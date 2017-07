Sport e giovani: don Albertini (Csi), il 7 luglio incontro a Montecitorio con mons. Meini e il ministro Lotti

Domani il Centro sportivo italiano (Csi) lancerà a Palazzo Montecitorio “S Factor, più sport come fattore di sviluppo, coesione ed educazione”. Un incontro, spiega in un’intervista al Sir don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale dell’associazione, che si colloca nella logica di “Chiesa in uscita” e vuole costituire occasione di riflessione sull’impatto dell’attività del Csi sul territorio: “Stiamo davvero aiutando questo territorio a crescere? C’è percezione da parte di quest’ultimo che può contare su questa esperienza come fattore di sviluppo, coesione, educazione per creare futuri cittadini?”. Il Csi “intende aprire con lo Stato italiano e con la Chiesa un confronto costruttivo sul valore umano e di promozione sociale dell’attività sportiva giovanile. Per questo – afferma Albertini – avremo due autorevoli interlocutori istituzionali: il ministro dello Sport, Luca Lotti, e mons. Mario Meini, vescovo di Fiesole e vicepresidente della Cei”.

Riflettendo sui valori che lo sport “sano” può trasmettere, il sacerdote richiama il senso di appartenenza, di impegno nei confronti della squadra, di lealtà e collaborazione con gli altri, insieme a disciplina e spirito di sacrificio: “Nello sport occorre sottostare a delle regole e nella fatica dell’allenamento non esiste il ‘questo mi piace, questo no’: si fa tutto quello che chiede il coach per raggiungere l’obiettivo”. E ancora, “il contenimento delle emozioni: la gioia per la vittoria, che non deve portare a montarsi la testa, e il peso della sconfitta, che non va vissuta come un dramma, ma che ‘allena’ ad affrontare e a reggere le difficoltà e le frustrazioni della vita”. Ma ce n’è anche un “potenziale” quarto: “Se oltre a tessere relazioni educative, l’allenatore è con la sua vita anche un testimone di fede, non è detto che converta i suoi giocatori (non è suo compito) ma certamente susciterà la domanda: ‘Questo perché vive così? Chi glielo fa fare?’, aprendo in loro una breccia”.