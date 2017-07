Sport e giovani: don Albertini (Csi), gli allenatori siano “figure credibili e attrattive”

Sono un milione e 200mila gli iscritti del Centro sportivo italiano (Csi), più della metà giovani. E intorno ai giovani, in vista del Sinodo dei vescovi dell’ottobre 2018, è ruotato il tema principale dei lavori dell’ultima Assemblea generale della Cei (22 – 25 maggio). Ai “tavoli” di riflessione ha partecipato anche don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale dell’ente di promozione sportiva, che in un’intervista al Sir spiega: “Nessun ragazzo si accosta allo sport per essere educato, ma semplicemente per giocare e divertirsi. La nostra sfida è che all’interno di questa esperienza possa incontrare figure credibili e attrattive”. Di qui la sua “richiesta” ai vescovi: “Aiutateci a formare allenatori per i giovani sportivi; figure che abbiano a cuore non solo gli aspetti tecnici e la prestazione sportiva ma la vita intera dei loro ragazzi. In questo modo il Csi potrebbe diventare davvero ‘missionario’”. Al di là delle competenze tecnico-tattiche, secondo don Albertini, un bravo allenatore dovrebbe avere anzitutto “capacità relazionali per gestire fragilità e narcisismi, per far comprendere che giocando si è parte di un contesto più ampio, per aiutare i giovanissimi a reagire alle difficoltà che spesso vengono utilizzate come alibi per i propri errori, per filtrare il messaggio culturale della ‘vittoria a tutti i costi’ che rischia di insinuarsi anche nei contesti parrocchiali e delle società sportive di base”.