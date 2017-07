Rivista del cinematografo: numero di luglio-agosto dedicato a “Annabelle: Creation” e all’omaggio a Robert Mitchum, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman

È dedicata ad “Annabelle: Creation”, nuovo capitolo dello spin-off di “The Conjuring” sul caso della demoniaca bambola di porcellana, la storia di copertina del numero di luglio-agosto della “Rivista del Cinematografo”, edita dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, disponibile in edicola e in edizione digitale per smartphone e tablet. A corredo dell’ampio servizio curato da Gianluca Arnone e Nico Parente è pubblicata l’intervista alla protagonista Miranda Otto, a firma di Adriano Ercolani. Poi spazio all’approfondimento con un focus dedicato a un secolo di gorilla, scimpanzé e oranghi protagonisti al cinema, e non solo: da King Kong a “The War – Il pianeta delle scimmie”, passando per il performer di “The Square”, premiato con la Palma d’Oro a Cannes, e Fabio Ilacqua autore del testo di “Occidentali’s Karma”, la canzone di Francesco Gabbani vincitrice dello scorso Festival di Sanremo. Ne scrivono Gianluigi Ceccarelli, Angela Bosetto, Valerio Sammarco e Federico Pontiggia. Tra le nuove uscite si segnala “Spider-Man: Homecoming”, nuovo reboot dedicato al personaggio creato da Stan Lee. Alla riflessione su “Come può un personaggio immaginario nato negli anni Sessanta essere ancora attuale nell’era del Blue Whale?” è invece dedicato l’articolo di Manuela Pinetti. La “Rivista del Cinematografo” rende inoltre omaggio a Robert Mitchum, ricordato da Orio Caldiron a 20 anni dalla morte, e ai “gemelli diversi” del cinema d’autore Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman scomparsi nelle stesse ore, 10 anni fa, e ai quali è dedicato il servizio di Silvio Danese.