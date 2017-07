Raidue: “Sulla via di Damasco”, sabato 8 puntata sui “Giovani d’oggi

Sarà dedicata ai “Giovani d’oggi” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 8 luglio, alle 8.45 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, racconterà “i giovani di questi tempi”, “etichettati – si legge in una nota – in modo semplicistico e riduttivo” come “precari, nuovi poveri, generazione in crisi”. “In realtà, vivono una grave situazione di disagio, intrappolati, senza colpe, tra un senso di smarrimento e paura del futuro”. “Sulla via di Damasco” cercherà di indagare “sulla loro condizione ai tempi di questa interminabile crisi, tra soluzioni possibili e modelli culturali alternativi”. Il programma si aprirà con la testimonianza dei giovani della Scuola di evangelizzazione di Firenze, fondata da don Gianni Castorani. “Qui – prosegue la nota – per un anno i ragazzi fanno un investimento nella fede, con un’esperienza di formazione, dialogo e missione; una proposta di un cammino di comunità che apre sentieri di speranza e incoraggia la fiducia”. Spazio poi all’iniziativa delle Acli denominata “La Bottega dei mestieri,” un progetto che a Bologna coinvolge giovani e anziani in laboratori di formazione professionale, “una formula innovativa per ‘riconciliare’ la generazione dell’esperienza con quella del futuro”. In chiusura, il ritratto di san Domenico Savio, “un giovane eroe del Vangelo e un modello di virtù cristiane per i coetanei di oggi – conclude la nota -, la prova che la strada per la felicità è rispondere alla propria vocazione”. La vita del santo sarà raccontata da suor Maria Bruna Carretto di Riva presso Chieri (To).