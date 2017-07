Pellegrinaggi: il 16 luglio Camminata della Fondazione Amici del Cammino di Francesco dal santuario di Greccio a quello di Fonte Colombo

Si svolgerà domenica 16 luglio la 14ª Camminata della Fondazione Amici del Cammino di Francesco che si snoderà dal santuario di Greccio al santuario di Fonte Colombo. Si tratta di un “percorso di 18 chilometri ed un cammino di circa 7 ore”. Il tragitto – spiegano i promotori – “è parte del Cammino di Francesco” ed “è percorribile a piedi, in mountain bike, a cavallo, è in discesa e lievi salite, su sentieri, strade asfaltate e sterrate, si attraversano boschi, si ammira dall’alto la stupenda Valle Santa Reatina”. La partenza è fissata per le 8.15, dopo il ritrovo sul piazzale san Francesco sottostante il santuario di Greccio. Alle 13 è previsto l’arrivo a Contigliano, per la sosta per il pranzo. Poi alle 15 si riprenderà il cammino per giungere al santuario di Fonte Colombo intorno alle 17. All’iniziativa aderiscono la diocesi e il Comune di Rieti, il Movimento cristiano lavoratori, la Moschea della pace di Rieti, la Sesta Opera San Fedele Rieti, la Pia Unione sant’Antonio di Padova, il Club alpino italiano di Rieti, Rieti Meeting Atletica, la Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile e Asm Rieti. “Tutti, compresi bambini e anziani – concludono gli organizzatori – possono partecipare a questo lento cammino, naturalistico, culturale, spirituale: credenti, non credenti, credenti in religioni diverse”.