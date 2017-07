Navarro-Valls: mons. Giuliodori al Sir, “tempestivo, essenziale ed efficace”

“Tempestivo, essenziale ed efficace”. Così mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ricorda oggi al Sir Joaquín Navarro-Valls, per oltre vent’anni direttore della sala stampa vaticana, morto ieri a Roma dopo una lunga malattia. Giuliodori ha avuto modo di collaborare spesso con Navarro-Valls nei dieci anni (1998-2007) in cui è stato direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e portavoce della Cei. “Ho sempre apprezzato – dice il vescovo – la sua persona e il suo modo di comunicare che posso riassumere in tre caratteristiche: tempestivo, essenziale, efficace. Tempestivo, perché in tutte le situazioni, dalle più agevoli alle più delicate, i suoi interventi erano sempre puntuali e mai elusivi. Essenziale, perché era capace, con raffinata competenza giornalistica, di riassumere comunicazioni complesse in poche e chiare parole. Efficace, perché dava sempre agli operatori dei media informazioni utili e interessanti, anche per la garanzia e l’autorevolezza del filo diretto che aveva con i Pontefici con cui ha collaborato”. In particolare, mons. Giuliodori ricorda “la delicatezza e la prontezza, quando dal Palco di Tor Vergata mi autorizzò a rilasciare la dichiarazione, in quanto ero il portavoce di quell’evento, circa la presenza di oltre 2 milioni di giovani riuniti per la Gmg del 2000 con San Giovanni Paolo II”. Con “il suo stile sobrio e signorile”, conclude il vescovo, “è stato un vero maestro nel suo campo e un servitore intelligente e fedele della comunicazione della Santa Sede”.