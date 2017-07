Migranti: Oxfam, in Libia l’84% ha subito violenze brutali o torture, il 70% è stato detenuto in luoghi legali o illegali

Violenze di ogni genere, detenzioni illegali, stupri e torture. È quanto denunciano di aver subito, in Libia, migranti e rifugiati sbarcati in Sicilia. È il nuovo rapporto “L’inferno al di là del mare”, diffuso oggi da Oxfam, Borderline Sicilia e Medici per i diritti umani (Medu) a puntare i riflettori sulle brutalità perpetuate da parte di milizie locali, trafficanti e bande criminali. “L’84% delle persone intervistate – si legge in una nota – ha dichiarato di avere subito trattamenti inumani tra cui violenze brutali e tortura, il 74% ha dichiarato di aver assistito all’omicidio o alla tortura di un compagno di viaggio, l’80% di aver subito la privazione di acqua e cibo e il 70% di essere stato imprigionato in luoghi di detenzione ufficiali o non ufficiali”. Proprio nella giornata di oggi si tengono il vertice dei Ministri degli Interni europei a Tallinn e la conferenza “Solidarietà e sicurezza” convocata a Roma dal Ministero degli Esteri, assieme all’Alto Commissario per la politica estera Ue Federica Mogherini e ai Ministri degli Esteri dei Paesi africani di transito dei flussi migratori. “Due appuntamenti – prosegue la nota – che avranno, entrambi tra gli obiettivi principali la ‘chiusura’ della frontiera sud della Libia e il rafforzamento della cooperazione europea con il Paese nord-africano”. Secondo Oxfam, “il rischio è quello di creare ‘nuovi inferni’ per le persone in fuga da conflitti, abusi, violenze, fame e povertà”. Oxfam, Borderline Sicilia e Medu “lanciano un appello urgente per un radicale cambio di rotta nella politica europea e italiana nella gestione dei flussi migratori” attuando una “immediata revoca dell’accordo tra Italia e Libia” e una “revisione degli accordi con i Paesi di transito finalizzata solo a favorire lo sviluppo sostenibile dei Paesi poveri e il rispetto dei diritti umani dei migranti, senza mirare al controllo delle frontiere”.