Lussemburgo: diocesi, fatti e cifre. “Rimodellamento parrocchiale”, calo dei battesimi e aumento dei matrimoni

L’arcidiocesi di Lussemburgo si racconta in novanta pagine di “fatti e cifre” che compongono il Rapporto 2016. Oltre alla situazione economica e finanziaria sono passate in rassegna le attività pastorali e le iniziative avvenute sotto l’egida dell’arcidiocesi. Elemento dominante sul piano pastorale è stato il percorso di “rimodellamento parrocchiale”, spiega il vicario don Leo Wagener, in cui si è cercato di coinvolgere più persone possibili , attraverso le 47 riunioni che si sono svolte nell’anno, per “dare forma all’avvenire delle parrocchie” poi ufficialmente passate da 247 a 33 lo scorso maggio. Tra gli eventi che hanno segnato il 2016 anche le celebrazioni per il 350° anniversario della elezione della Consolatrice degli afflitti a patrona della città di Lussemburgo. L’abolizione dell’insegnamento religioso nella scuola (attivo dal prossimo autunno) e la necessità di pensare cammini di formazione nelle nuove parrocchie, hanno motivato l’inizio di un percorso di riflessione sulla catechesi in parrocchia. Il 2016 ha segnato anche l’inizio dei percorsi di preparazione dei 130 volontari che si occupano di accompagnare pastoralmente i malati e gli anziani che non possono più frequentare le parrocchie. Sul piano delle cifre, rispetto all’anno precedente il 2016 ha visto un calo nei battesimi (2490), prime comunioni (3298) cresime (720), funerali (2426). Solo i matrimoni sono aumentati: 383 contro 334 dell’anno precedente.