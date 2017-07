Germania: card. Meisner, testamento spirituale. “Seguite sempre il Santo Padre e non perderete mai Cristo”

Il card. Joachim Meisner, arcivescovo emerito di Colonia, morto ieri mattina, sarà sepolto sabato 15 luglio presso la cripta della cattedrale di Colonia. Le indicazioni sono state riferite dall’arcivescovo di Colonia, il card. Rainer Maria Woelki, durante una messa funebre in onore di Meisner, celebrata nella cattedrale ieri sera. Woelki ha letto il testamento spirituale, sotto forma di preghiera, lasciato dal suo predecessore, nel quale Meisner si rivolge costantemente a Gesù: “Cristo, tu sei la mia speranza, la mia pace, la mia felicità, tutta la mia vita”, scrive il cardinale defunto. “Mi hai toccato con la tua croce per portare amore alla gente. Mi hai fatto diventare sacerdote e vescovo”. Woelki ha sottolineato che l’ultima parola di Meisner è una solenne dichiarazione di fiducia e servizio al Papa: “Seguite sempre il Santo Padre e non perderete mai Cristo”. Nella sua omelia Woelki, che fu segretario e vescovo ausiliare di Meisner a Colonia, ne ha lodato sia la forza evangelizzatrice sia la rettitudine: spesso “era ritenuto scomodo” soprattutto quando interveniva “per la protezione della vita umana e per la vita nascente in pericolo”. Nella Chiesa, nella società e nella politica, secondo Woelki è stato a volte frainteso. Quando nel 1989 si trasferì da Berlino a Colonia, sapeva di avere davanti una chiamata “esigente e stimolante” e “seppe avere calore e affetto per tutti – ha ribadito Woelki – usando parole chiare e mai ambigue”.