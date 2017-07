Fondi 8xmille: la Cei per un progetto in Venezuela. Padre Paris Alonso (don Orione), “tragedia umanitaria di dimensioni incalcolabili”

“Siamo di fronte a una tragedia umanitaria di dimensioni incalcolabili, se non cerchiamo di frenarla in tempo”. È la voce di padre José Paris Alonso, provinciale della Congregazione di don Orione per il Venezuela. È giunto fin qui l’aiuto dell’8xmille che la Chiesa italiana decide di devolvere per interventi caritativi a favore del Terzo mondo. Nell’ultima riunione del Comitato Cei che si è solta il 23 e 24 giugno a Roma, sono stati approvati 115 progetti per un ammontare di 13.432.335 euro. I progetti che riceveranno i finanziamenti dell’8xmille sono sparsi in tutto il mondo e nella lista dei Paesi figura anche il “progetto” portato avanti da padre José nella parrocchia Nostra Signora de la Candelaria di Caraballeda.

Il progetto sostenuto dalla Cei mira a migliorare con la costruzione di due pozzi le condizioni di accesso all’acqua potabile. Prevede la ristrutturazione e un nuovo equipaggiamento per la scuola Mama Carolina che accoglie 103 bambini (dai 16 mesi ai 6 anni), e la costruzione nei pressi della parrocchia di due spazi per la formazione e di una sala polifunzionale per migliorare le condizioni di vita di ragazze giovanissime, vittime di violenza urbana e domestica. “I bambini – dice padre José – sono le persone più vulnerabili, quelli che soffrono di più, ma allo stesso tempo sono i più adatti ad affrontare e cambiare la situazione. Capisci che sono le vittime principali della crisi quando dai loro un abbraccio e hai la sensazione di avere tra le tue mani un sacco di ossa. Ti si spezza il cuore”. La Regione dove opera il don Orione fu colpita nel 1999 da devastanti inondazioni. “È stato molto difficile – ricorda il religioso -. Non avrei mai pensato che potesse raggiungere un’altra tragedia, questa volta non causata dalla natura ma dall’uomo”. E conclude: “Le attese del popolo venezuelano oggi sono semplici e fondamentali: avere acqua, cibo, istruzione, cura di coloro che soffrono e un luogo di incontro per ripristinare l’unità”.

Con questo del Venezuela, sono arrivati a 285 i progetti finanziati con l’8Xmille e approvati dal Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo della Cei nel 2017, per un ammontare complessivo (anno in corso e fino ad oggi) di 48.437.056 euro.