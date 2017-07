Filosofia: dedicato alle “arti” il Festival di Modena. Mercoledì 12 luglio la presentazione a Roma

Duecento appuntamenti gratuiti in tre giorni per riflettere sul significato di “arti”. Oltre 50 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, concerti, spettacoli, letture, iniziative per bambini e cene filosofiche: è ciò che propone la diciasettesima edizione del “Festivalfilosofia” di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre in 40 luoghi delle tre città. La manifestazione, che lo scorso anno ha sfiorato le 200mila presenze e in sedici anni ha superato i due milioni, è organizzata dal “Consorzio per il festivalfilosofia”. Il programma del festival verrà presentato agli organi di informazione nel corso di una conferenza stampa in programma il 12 luglio, a Roma (ore 11.30, Associazione Stampa Estera, via dell’Umiltà 83/C). Intervengono alla conferenza stampa: Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena; Claudio Pistoni, sindaco di Sassuolo; Alberto Bellelli, sindaco di Carpi; Anselmo Sovieni, presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per il festivalfilosofia e membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Modena; Giuseppe Schena, presidente Fondazione Cr Carpi; Remo Bodei, professore alla University of California di Los Angeles, presidente del Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia; Tullio Gregory, Accademico dei Lincei, membro del Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia; Michelina Borsari, membro del Comitato scientifico del Consorzio per il Festivalfilosofia; Daniele Francesconi, direttore del Festivalfilosofia.